Einige Spieler werden das Hinspiel im Nations-League-Playoff zwischen Österreich gegen Serbien aufgrund einer Gelbsperre verpassen.

Wie die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben hat, ist Serbien der Gegner von Österreich im Playoff um den Aufstieg in die Liga A der Nations League. Auf beiden Seiten müssen die Teams im Hinspiel auf Spieler verzichten. Das Hinspiel findet am 20. März 2025 (20:45 Uhr) in Österreich statt, das Rückspiel drei Tage später (18 Uhr) in Serbien. Die genauen Spielorte werden noch bekanntgegeben.

Teamchef Ralf Rangnick muss nur auf einen Spieler aufgrund einer Gelbsperre verzichten. Konrad Laimer sah gegen Slowenien seine zweite Gelbe Karte im Bewerb und muss somit im Hinspiel gegen die Serben zusehen. Bis dahin könnte allerdings Xaver Schlager wieder eine Option sein. Der 27-Jährige steht vor dem Rückkehr ins Mannschaftstraining bei RB Leipzig und könnte noch in diesem Kalenderjahr sein Comeback in einem Pflichtspiel feiern.

Stefan Posch und Marcel Sabitzer würden das Rückspiel in Serbien verpassen, sollten sie im Hinspiel eine weitere Gelbe Karte sehen.

Serbien muss gegen Österreich auf vier Spieler verzichten

Serbien-Teamchef Dragan Stojkovic muss hingegen im Playoff-Hinspiel in Österreich wohl fast seine gesamte Abwehr austauschen. Gleich vier Spieler werden das erste Duell mit dem ÖFB-Team verpassen. Allen voran Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic. Der Milan-Verteidiger sah in der Schlussphase der Nations-League-Partie gegen Dänemark innerhalb von fünf Minuten zwei Gelbe Karten und musste mit Gelb-Rot vom Feld. Aber auch Salzburg-Verteidiger Aleksa Terzic, sowie die Teamkollegen Andrija Zivkovic und Nikola Milenkovic werden das Playoff-Hinspiel gegen Österreich verpassen.

Bei einer Verwarnung im Hinspiel müssten gleich neun serbische Spieler im Rückspiel gegen die ÖFB-Auswahl zusehen. Kristijan Belic, Veljko Birmancevic, Luka Jovic, Sasa Lukic, Aleksandar Mitrovic, Stefan Mitrovic, Kosta Nedeljkovic, Lazar Samardzic und Jan-Carlo Simic halten alle bereits bei einer Gelben Karte im laufenden Bewerb. In der Nations League wird ein Spieler nach Erhalt seiner zweiten Gelben Karte für ein Spiel gesperrt.

Bild: GEPA/Imago