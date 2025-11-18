Last-Minute-Transfer gescheitert: Diesen Offensiv-Star wollte Kompany bei Bayern

Der FC Bayern und explizit Vincent Kompany arbeiteten im zurückliegenden Sommer-Transferfenster offenbar an einem spektakulären Last-Minute-Transfer!

Wie der Brasilianer Antony bekanntgab, hatte Kompany ihn am letzten Abend vor dem Ende des Transferfensters angerufen, um den Offensiv-Star nach München zu lotsen.

Antony berichtet: „Habe mit Kompany gesprochen“

„Das Transferfenster schloss am nächsten Tag. Es war wirklich der letzte Tag, an dem wir mit Betis verhandelten, und da kam der Anruf von Bayern“, meinte der 25-Jährige.

„Ich sage es Ihnen ganz genau. Es hat mich wirklich lange zögern lassen. Wir sprechen hier von einem absoluten Topklub, dem FC Bayern München, und Trainer Kompany, mit seiner beeindruckenden Erfahrung, hat mich persönlich angerufen. Wir haben miteinander gesprochen, er war unglaublich höflich und sagte, er sei schon immer ein großer Fan meines Spiels gewesen – und es war gegen 23 Uhr“, ergänzte der Superstar.

Letztlich entschied sich Antony jedoch dennoch für Betis, da laut eigener Aussage bereits „alles entschieden“ war und er einen so spontanen Wechsel weder seinem neuen Verein noch seiner Familie antun wollte.

(Red.)

Bild: Imago