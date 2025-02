Differenzen mit Malysz: Stöckl nicht mehr Polens Sportdirektor

Der Tiroler Alexander Stöckl ist nach Differenzen mit Verbandspräsident Adam Malysz als Sportdirektor der polnischen Skispringer zurückgetreten.

Das bestätigte Stöckl am Freitag der norwegischen Zeitung Dagbladet. Der 51-Jährige war von 2011 bis 2024 Cheftrainer der norwegischen Skispringer gewesen. Im vergangenen Sommer wechselte er nach seinem Rückzug wegen Unstimmigkeiten im norwegischen Team zum polnischen Verband.

Zuletzt hatte es öffentlich geäußerte Kritik von Malysz an Stöckl gegeben, die den früheren ÖSV-Betreuer nun zum Rücktritt veranlasste. Die polnischen Springer des Tiroler Cheftrainers Thomas Thurnbichler um Olympiasieger Kamil Stoch und Dawid Kubacki befinden sich in der laufenden WM-Saison in einer veritablen Krise.

(APA) / Artikelbild: GEPA