Digne-Transfer zu PSG steht bevor

Lucas Digne wird nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub zu Paris Saint-Germain wechseln.

Der französische Meister hat im vergangenen Monat die Ausstiegsklausel des 33-jährigen Linksverteidigers von Aston Villa gezogen.

Nach Informationen von Sky Sports UK wird der Außenverteidiger in diesem Sommer zu PSG wechseln, wobei der Champions-League-Sieger voraussichtlich rund 9,9 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler zahlen wird.

Die Verzögerung seines Wechsels war auf seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft zurückzuführen. Digne wird bald die letzten Details klären, ehe er vor Beginn der neuen Saison offiziell zum Verein stößt.