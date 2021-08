Dilaver kehrt zu Rapid-Gegner Dinamo Zagreb zurück

via

via Sky Sport Austria

Dinamo Zagreb, Gegner von Rapid in der Europa League, hat Emir Dilaver zurückgeholt. Der ehemalige Austria-Profi unterschrieb am Dienstag einen mehrjährigen Vertrag beim kroatischen Meister, wie dieser bekannt gab. Dilaver stand zuletzt für Rizespor in der Türkei unter Vertrag. Für Dinamo spielt der 30-jährige Verteidiger mit bosnisch-österreichischer Doppelstaatsbürgerschaft schon von 2018 bis 2020.

Rapid spielt in der Europa League gegen Dinamo, KRC Genk und West Ham United.

(APA)

Artikelbild: Imago