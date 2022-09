Dinamo Zagreb hat in der vergangenen Woche mit Robert Ljubicic in der Salzburg-Gruppe E gegen den FC Chelsea für eine Sensation gesorgt. Die Kroaten feierten an der Stamford Bridge einen 1:0-Auswärtserfolg. Das Team von Trainer Ante Cacic will auch am heutigen Mittwoch gegen den AC Milan (jetzt LIVE auf Sky Sport Austria 2 – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass) für Furore sorgen.