Diomande im Trainingslager von RB Leipzig

Der wechselwillige Starspieler Yan Diomande ist am Mittwoch ins Trainingslager des deutschen Bundesligisten RB Leipzig nachgereist.

Der 19-jährige Ivorer, der sich vor dem Abflug am Samstag offiziell krankgemeldet hatte, kam nach überstandenem Infekt im österreichischen Saalfelden an. Das teilte der Klub mit. RB hatte bereits nach Bekanntwerden der Erkrankung erklärt, dass Diomande nachkommen werde, sobald er genesen sei.

Dass Diomande nochmals für RB in der deutschen Bundesliga aufläuft, ist allerdings unwahrscheinlich. Der Flügelspieler soll Sky-Informationen zufolge vor einem Transfer zum spanischen Rekordmeister Real Madrid stehen. Der mögliche Wechsel zu den Königlichen und Startrainer José Mourinho zieht sich aber in die Länge, die Ablösesumme wird nach Sky Sport Infos deutlich über 120 Millionen Euro all in liegen. Die Vereine sind sehr nah an einer Einigung.