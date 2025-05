Direktes Duell ohne Sieger! Altach gegen Klagenfurt nur remis

Der SCR Altach und Austria Klagenfurt werden die Abstiegsfrage der ADMIRAL Bundesliga in der letzten Runde im Fernduell klären. Das direkte Aufeinandertreffen in Altach endete am Samstag mit einem 0:0, die Kärntner liegen damit einen Zähler hinter den Vorarlbergern weiter am Tabellenende. In der letzten Runde tritt Altach auswärts beim LASK an, Klagenfurt spielt zu Hause gegen Hartberg. Auch der GAK ist als Dritter im Bunde noch nicht gänzlich gerettet.

Die Klagenfurter um Cheftrainer Carsten Jancker blieben auch im achten Spiel in Folge sieglos, nachdem sie in der Schlussviertelstunde gute Möglichkeiten auf den Sieg ausgelassen hatten. Altach vergab die Chance, den Klassenverbleib im letzten Heimauftritt der Saison zu sichern. Die Rheindörfler versprühten vor mit 7.929 Zuschauern voller Kulisse aber nicht den Elan, die Abstiegsangst so schnell wie möglich bannen zu wollen.

Klagenfurt mit besseren Chancen

Das Team von Fabio Ingolitsch versuchte sich zwar in Offensivaktionen, wollte aber kein unnötiges Risiko eingehen. Ein abgefälschter Versuch von Leonardo Lukacevic knapp über die Latte nach einer Viertelstunde war die beste Chance in den ersten 45 Minuten, in denen beide Teams mitunter auch ruppig agierten.

Bei Klagenfurt griff sich Nicolas Binder schon nach wenigen Minuten an den hinteren Oberschenkel, für den Stürmer war die Partie vorbei. Die Gäste kamen nach einer Viertelstunde besser ins Spiel und verzeichneten in der 19. Minute einen Metalltreffer. Christopher Wernitznig trat aus über 25 Metern zum Freistoß an, der Ball klatschte an die Stange. Altach-Keeper Dejan Stojanovic zeigte dabei kaum eine Reaktion. Sein Team wirkte in der Abwehr nicht immer sattelfest. Für die Klagenfurter war bei einem Vorstoß von Dikeni Salifou im Finish der ersten Halbzeit mehr drin.

Die ersten Abschlüsse nach Seitenwechsel verzeichneten wieder die Altacher durch Marlon Mustapha. Wieder war es aber der Gegner, der sich Vorteile erkämpfte. Martin Hinteregger stieg nach einem Eckball hoch, sein Kopfball (62.) ging noch leicht abgefälscht am Gehäuse vorbei. Klagenfurt zeigte, dass man gerne mehr als nur einen Punkt mit nach Hause nehmen wollte und hatte noch echte Chancen auf den Sieg.

Bobzien ließ Matchball gegen Altach liegen

Wernitznig hatte bei einem Kopfball Platz, setzte ihn aber neben das Tor (79.), dann leistete sich Stojanovic einen Fehlpass, Ben Bobzien brachte aber keinen Druck hinter den Ball (80.). Der Deutsche hatte noch eine große Chance nach einem Patzer von Altachs Mike Bähre, schoss aber frei vor Stojanovic am Kreuzeck vorbei (85.). Mit Schlusspfiff durften Hinteregger und Co. zurecht einem verpassten Dreier nachtrauern.

(Red./APA)/Bild: GEPA