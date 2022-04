Diskussion um Dauer-Leihspieler Lazaro: „Ist keine Idealkonstellation“

via

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro ist aktuell von Inter Mailand an Benfica Lissabon ausgeliehen – nach Newcastle und Hertha bereits die dritte Leihe in den vergangenen drei Jahren. Bei den Portugiesen spielt der 26-jährige aktuell aber keine große Rolle und stand auch beim Viertelfinal-Hinspiel gegen Liverpool nicht in der Startelf.

Die Sky Experten Marc Janko und Didi Hamann sehen die zahlreichen Leihen von Lazaro als problematisch an. „Ich möchte dem Jungen keinen Vorwurf machen, aber du hast zehn, zwölf Jahre – wenn du Glück hast – wo du schauen musst, dass du das Maximale erreichst. Er hat unheimlich viel Talent, von seinen Anlangen müsste er spielen. Und da muss man sich fragen, warum das nicht der Fall ist“, sagte Didi Hamann über den ÖFB-Teamspieler.

Auch Sky Experte Marc Janko sieht für Lazaro „keine Idealkonstellation“, kann den Wechsel zu Inter aber auch nachvollziehen.

„Wenn du das Angebot von Inter Mailand bekommst, will ich den Jungen sehen, der das Angebot ablehnt. Die vielen Phasen, wo er nicht gespielt hat, haben ihm unglaubblich schlecht getan. Ich würde ihm wünschen, dass er einen Verein findet, der auch auf ihn setzt und wo er das Feuer für den Fußball wieder entfacht“, sagte Janko.

