Diskussionen um Alphonso Davies: Wann spielt er?

Auch vor dem Start der K.o.-Runde bestimmt Alphonso Davies die Schlagzeilen in Kanada. Ist der Kapitän endlich bereit?

Alphonso Davies schwieg. Wortlos, sein Handy ans Ohr gedrückt, lief Kanadas Kapitän durch die Katakomben des BC Place in Vancouver und ließ sein Land erneut ratlos zurück. Wann, so lautet die Frage vor dem größten Spiel in der Geschichte des kanadischen Männerfußballs, macht der Superstar endlich mit? „Er wird spielen“, sagte Nationaltrainer Jesse Marsch vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Südafrika. Doch so richtig glauben will ihm das niemand.

„Wann wenn nicht jetzt?“

Schon gegen die Schweiz (1:2) hätte der Bayern-Star schließlich sein Comeback feiern sollen, das hatte Marsch angekündigt. Doch am Ende? Alles nur ein „Decoy“, also ein „Ablenkungsmanöver“. Und so wird in Kanada vor der Partie am Sonntag in Los Angeles mal wieder kräftig diskutiert. Über Marsch, dessen Kommunikation, die Rolle des FC Bayern, aber vor allem: über das Verlangen nach dem größten Star.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragte The Athletic. Marsch müsse gegen Südafrika „alles in die Waagschale werfen“, also auch: Davies. Das Problem? Offensichtlich weiß niemand, wie es dem 25-Jährigen, der wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel seit Anfang Mai kein Spiel bestritten hat, wirklich geht. Und die Kommunikation des Trainers, so das Urteil der kanadischen Öffentlichkeit, mache die Situation nicht besser.