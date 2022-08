„Diskussionslos“ – Feldhofer erklärt Rotation gegen Lustenau

Der SK Rapid trifft heute auf Aufsteiger Austria Lustenau (17.00 Uhr/live und exklusiv auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Die Hütteldorfer können dabei die Tabellenführung holen. Das Selbstvertrauen der Wiener ist trotzdem nicht das Größte.

Das bittere 1:2 in der Conference-League-Quali am Donnerstag bei Neftci Baku hat Spuren hinterlassen, auch aufgrund der Reisestrapazen. Die Hütteldorfer verzichteten auf eine zusätzliche Nacht in Aserbaidschan, kamen dadurch aber am Freitag erst frühmorgens in Wien an. Die Kicker sahen daher erst nach 06.00 Uhr ihr Betten.

Auch deshalb sieht die Startelf heute anders aus als in Baku. Trainer Feldhofer nimmt fünf Veränderungen vor. Thorsten Schick, Leopold Querfeld, Maximilian Hofmann, Patrick Greil und Nicolas Kühn rücken in die erste Elf.

„Es ist diskussionlos nach dieser Baku-Reise, dass wir keine frischen Kräfte bringen. Das geht gar nicht“, erklärte SCR-Coach Feldhofer im Sky-Interview.