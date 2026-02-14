Disqualifikation! ÖSV-Springer verpasst Finale auf der Großschanze

Beim Olympischen Skispringen in Predazzo musste Daniel Tschofenig nach einem technischen Problem mit seinen Schuhen disqualifiziert werden – sie waren um vier Millimeter zu groß.

Der Kärntner verpasst damit eine starke Halbzeitplatzierung, von Rang 8 aus hätte er noch einen Angriff nach vorne starten können.

Damit sind im Finale des heutigen Großschanzen-Bewerbs nur mehr zwei Österreicher am Start. Stefan Kraft schied aufgrund enttäuschender Leistung als 36. aus. Besser lief es für Jan Hörl und Stephan Embacher, die sich auf den Plätzen fünf und sieben klassierten. Für beide lebt die Chance auf eine Medaille.

Foto: Imago