Djokovic gewinnt hochklassiges Finale gegen Alcaraz in Cincinnati

Novak Djokovic hat Carlos Alcaraz im Finale des Masters-1000-Turniers von Cincinnati bezwungen. Nach verlorenem ersten Satz setzte sich der Serbe am Sonntag (Ortszeit) gegen den Weltranglisten-Ersten aus Spanien mit 5:7,7:6(7),7:6(4) durch. Djokovic wehrte dabei einen Matchball ab, das Duell ging über beinahe vier Stunden. Dem 36-Jährigen gelang damit die Revanche für das verlorene Finale gegen den 16 Jahre jüngeren Alcaraz in Wimbledon im vergangenen Monat.

Alcaraz und Djokovic lieferten sich bei Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad Celsius wie schon im Wimbledon-Finale einen großen Kampf – dieses Mal mit dem besseren Ende für den Rekord-Major-Champion, obwohl er bei der großen Hitze im zweiten Satz sichtlich mitgenommen war. Im Tiebreak wehrte er beim Stand von 5:6 einen Matchball ab und erzwang den dritten Durchgang.

„Das hat sich wie ein Grand-Slam-Finale angefühlt, sogar ein wenig mehr“, sagte Djokovic im Sieger-Interview. Erst der fünfte Matchball für den „Djoker“ brachte die Entscheidung. Alcaraz wehrte zudem 13 von 16 Breakbällen gegen sich ab. Seit 1990 gab es kein längeres „best of three“-Finale auf der ATP-Tour. „Unter dem Strich war es das härteste und aufregendste Match, das ich jemals bestritten habe“, meinte Djokovic, der nach dem Sieg sein Leiberl zerriss.

Erstes Turnier in den USA seit 2021 für Djokovic

Mit seinem 95. Turniersieg auf der ATP-Tour überholte er Ivan Lendl und belegt in dieser Rangliste den dritten Platz – hinter Jimmy Connors (109) und Roger Federer (103). Für Djokovic war die Generalprobe vor den US Open das erste Turnier in den USA seit der Final-Niederlage in Flushing Meadows vor zwei Jahren. Seither war er nicht mehr in dem Land aktiv, weil er wegen der Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht einreisen durfte.

Alcaraz ärgerte sich nach dem verlorenen Tiebreak im zweiten Satz, er schlug mit der Hand gegen eine Getränkebox und musste daraufhin am Finger behandelt werden. Danach gab sich der Spanier demütig, aber auch hochmotiviert für die Zukunft. „Es ist fantastisch gegen dich zu spielen, den Platz mit dir zu teilen, von dir zu lernen. Dieses Match war verdammt eng, aber ich habe viel gelernt“, meinte er zu Djokovic.

