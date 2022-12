Djokovic hofft auf warmen Empfang bei Australian Open

Rekordchampion Novak Djokovic hofft bei seiner Rückkehr zu den Australian Open im Januar auf einen warmen Empfang des Publikums.

„Ich liebe es, in Australien zu spielen. Nach allem, was Anfang des Jahres dort passiert ist, werde ich hoffentlich freundlich empfangen. Und hoffentlich wird mir das helfen, gut zu spielen“, sagte der Serbe am Freitag am Rande der World Tennis League in Dubai.

Djokovic (35) hatte Anfang 2022 versucht, ohne Corona-Impfung nach Australien einzureisen, sein Visum wurde jedoch für ungültig erklärt, nach tagelanger Zwangsquarantäne in einem Abschiebe-Hotel und mehreren Gerichtsverhandlungen in Melbourne musste er das Land einen Tag vor Beginn des Grand-Slam-Highlights verlassen.

Nun wird er ab dem 16. Januar aber die Jagd nach seinem zehnten Titel in Melbourne eröffnen. Derzeit ist kein Impfnachweis für die Einreise nach Australien mehr erforderlich, allerdings weiterhin ein Visum. Das bekommt Djokovic aber.

