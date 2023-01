Djokovic jagt Rekordtitel in Melbourne: „Will der Beste sein“

Für Tennisstar Novak Djokovic ist die Chance auf den Grand-Slam-Rekordtitel bei den Australian Open eine große Extra-Motivation. „Natürlich ist es das. Deswegen spiele ich weiter professionelles Tennis, weil ich der Beste sein will. Ich will die größten Turniere der Welt gewinnen“, sagte der Serbe bei einer Pressekonferenz am Samstag in Melbourne. Djokovic könnte dort mit seinem 22. Grand-Slam-Turniersieg mit Rekordhalter Rafael Nadal aus Spanien gleichziehen.

„Ich bin in sehr guter Verfassung“, sagte der 35-Jährige, der aber mit einem Angriff der Jungstars rechnet: „Es gibt jetzt viele junge Leute, die sehr hungrig sind, die gewinnen wollen. Sie wollen dir in einem großen Stadion deinen Skalp abnehmen. Ich weiß das.“

Den Einreise-Wirbel aus dem Vorjahr hat Djokovic nach eigener Aussage abgehakt. „Wenn ich weiter Groll hegen würde, wäre ich wahrscheinlich nicht in der Lage weiterzumachen, dann wäre ich jetzt nicht hier“, meinte der neunfache Australian-Open-Gewinner. „Ich muss auch sagen, dass die vielen positiven Erfahrungen, die ich in Australien gemacht habe, die negativen Erfahrungen des letzten Jahres vielleicht überwiegen.“

Durch die Vorfälle im Vorjahr habe er seine Entschlossenheit auf dem Trainingsplatz wiedergefunden. „Die Tatsache, dass ich Anfang letzten Jahres mehrere Monate lang nicht gespielt habe, hat es mir ermöglicht, mich mit meinem Team zusammenzusetzen und an meinem Körper und meinen Schlägen zu arbeiten. Das hat mir später geholfen, einige großartige Ergebnisse zu erzielen“, erzählte der „Djoker“, der in Melbourne zum Auftakt auf den ungesetzten Spanier Roberto Carballes Baena trifft.

(APA)/Bild: Imago