Djokovic kämpft bei United Cup mit Handgelenksproblemen

Tennis-Superstar Novak Djokovic laboriert an Problemen mit dem rechten Handgelenk.

Während einer Partie beim United Cup in Perth musste der Serbe am Dienstag eine medizinische Auszeit nehmen. Der 36-Jährige gewann das Match gegen den Tschechen Jiri Lehecka noch mit 6:1,6:7(3),6:1, sagte danach aber seine Teilnahme am Mixed-Match ab. Serbien besiegte Tschechien dennoch mit 2:1 und steht damit im Viertelfinale des Teambewerbs und trifft nun auf Gastgeber Australien.

Der Weltranglisten-Erste sprach von Schmerzen im Gelenk. Mit Blick auf die bevorstehenden Australian Open dürften Djokovics Sorgen aber nicht allzu groß sein. „Ich habe es geschafft, durchzuspielen. Es ist nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal. Wir werden sehen, was jetzt passiert.“

(APA)

Bild: Imago