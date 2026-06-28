Djokovic lobt Serena Williams vor Comeback als „Inspiration“

Novak Djokovic ist voll des Lobes und auch der Bewunderung für Serena Williams und deren Comeback mit 44 Jahren. Der 24-fache Major-Sieger, selbst schon 39 und noch auf der Jagd nach seinem Rekord-Grand-Slam-Triumph, hat die US-Amerikanerin zuletzt beobachtet.

„Ich sehe sie jetzt mehr im Fitnessstudio als ich sie zu ihrer Glanzzeit gesehen habe“, erklärte der serbische Weltranglisten-Achte. „Das zeigt mir, dass sie wirklich will, dass das Bestmögliche gelingt.“

Williams spielt am Dienstag gegen die Australierin Maya Joint ihr erstes Wettkampf-Match seit den US Open 2022. „Was sie tut, ist inspirierend und einfach großartig. Das habe ich ihr auch gesagt“, schwärmt Djokovic, der es bewundernswert findet, welchen Einsatz die zweifache Mutter zeigt. „Natürlich sind alle Augen auf sie und ihr Comeback gerichtet. Ich hoffe einfach, dass sie es genießt, denn sie hat es wirklich verdient. Sie hat in ihrer Karriere Historisches und Legendäres geschafft.“ Djokovic habe Williams gesagt, ganz gleich, was auch passiere: „… was sie tut, ist für mich persönlich eine echte Inspiration, und ich bin sicher, auch für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.“

Andreeva: „Würde nicht gegen Serena spielen wollen“

Die frischgebackene French-Open-Siegerin Mirra Andreeva sieht sich erstmals bei einem Major-Turnier gemeinsam mit Williams in einem Tableau. „Ich hätte nie gedacht, dass ich das gleiche Turnier wie sie spielen würde“, wunderte sich die erst 19-jährige Russin. Die Linz-Siegerin habe auch die Auslosung mit einer gewissen Anspannung in diese Richtung verfolgt. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand gegen sie spielen wollte. Ich würde jedenfalls nicht gegen Serena spielen wollen, ich wäre einfach zu nervös“, gestand Andreeva. Aber auch sie finde es toll, dass sie zurückkommt.