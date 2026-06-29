Djokovic mit Mühe in zweiter Wimbledon-Runde

Novak Djokovic ist mit einem Kraftakt in seine Titeljagd in Wimbledon gestartet.

Der 24-malige Grand-Slam-Champion mühte sich in über drei Stunden Spielzeit zu einem 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 gegen den chinesischen Weltranglisten-102. Wu Yibing und erreichte auch bei seiner 21. Teilnahme am Rasenklassiker die zweite Runde. Dort trifft der Serbe auf Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.

Im vergangenen Jahr hatte Djokovic nach seiner Niederlage im Halbfinale gegen Jannik Sinner zum ersten Mal seit 2017 das Endspiel im Londoner Südwesten verpasst. Nun greift der 39-Jährige wieder nach seinem achten Titel an der Church Road, womit er an der Spitze der Rekordsieger im Männer-Einzel mit Roger Federer gleichziehen würde. Doch wie zuvor Titelverteidiger Sinner, der in einem Nervenkrimi 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3 gegen Djokovics Landsmann Miomir Kecmanovic gewann, musste der Weltranglistensiebte hart für den Sieg arbeiten.