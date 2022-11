Djokovic nach Sieg über Rublew im Halbfinale der ATP-Finals

Novak Djokovic ist bei den ATP Finals in Turin vorzeitig in das Halbfinale eingezogen. Der Serbe bezwang am Mittwochnachmittag den Russen Andrej Rublew souverän mit 6:4,6:1. Somit fuhr Djokovic den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein. Auch Rublew hat nach seinem Erfolg im ersten Match noch alle Chancen auf den Semifinaleinzug. Danach bestätigte Djokovic, bei den Australian Open in Melbourne ab 16. Jänner antreten zu können.

Die australischen Behörden hätten ihm die Einreise gestattet, erklärte Djokovic. In diesem Jahr musste er das Land wegen seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nach einem Rechtsstreit wieder verlassen und war mit einem dreijährigen Einreiseverbot belegt worden. Dies hob die jetzige Regierung nun auf. „Es könnte keine besseren Nachrichten für mich geben“, sagte Djokovic. Der Gewinner von 21 Grand-Slam-Titeln hat die Australian Open schon neunmal gewonnen und ist damit Rekordchampion. Die vergangenen US Open hatte er als nicht gegen das Coronavirus Geimpfter ebenfalls verpasst.

Rublew: “Wirst süchtig nach dem Gefühl“

Der erste Satz im Duell der roten Gruppe gestaltete sich lange ausgeglichen, beide Spieler überzeugten mit starken Aufschlagleistungen. Am Ende gelang Djokovic dennoch das entscheidende Break zum 6:4. In Durchgang zwei nahm die Fehlerquote von Rublew zu, Djokovic agierte weiterhin auf höchstem Niveau. Nach etwas mehr als einer Stunde stand der Serbe als verdienter Sieger fest und qualifizierte sich bereits zum elften Mal für das Halbfinale der ATP Finals.

In der Abendsession duelliert sich der Grieche Stefanos Tsitsipas mit dem Russen Daniil Medwedew (20:55 Uhr/ LIVE auf Sky Sport Austria 1). Beide hatten ihr Auftaktspiel verloren.

(APA).

