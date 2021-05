Djokovic, Nadal & Thiem: Diese Spiele siehst du heute live und exklusiv auf Sky

Dominic Thiem, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Alexander Zverev: Beim ATP Masters in Rom versammeln sich die Topstars der Tennisszene und wollen sich in der “Ewigen Stadt” den letzten Schliff für die French Open holen.

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem trifft im Achtelfinale am Donnerstag auf den Italiener Lorenzo Sonego. Thiem setzte sich am Mittwoch gegen den starken Ungarn Marton Fucsovics nach 2:32 Stunden mit 3:6,7:6(5),6:0 durch.

Im Hauptfeld treten insgesamt 56 Spieler an. Unter ihnen der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Novak Djokovic. Der Djoker gewann bereits fünf Mal in Rom. Die meisten Titel gingen aber mit neun Siegen an Sandplatzkönig Rafael Nadal, der ebenfalls am Start ist.

Sky zeigt alle Spiele der Topstars und von Österreichs Nummer 1 Dominic Thiem in Rom live – mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Turnier bereits ab 12 Euro pro Monat live streamen!

Stefanos Tsitsipas, der Sieger von Monte Carlo und die Deutsche Nr. 1 Alexander Zverev sowie die Lokalmatadoren Matteo Berrettini, Jannik Sinner und Fabio Fognini nehmen ebenfalls teil.

Diese Partien siehst du am Donnerstag live auf Sky Sport

10:00 Uhr: Novak Djokovic (SRB) – Alejandro Davidovich Fokina (ESP) (Center Court)

Im Anschluss: Matteo Berrettini (ITA) – Stefanos Tsitsipas (GRE) (Grand Stand Arena)

Im Anschluss: Danis Shapovalov (CAN) – Rafael Nadal (ESP) (Center Court)

Im Anschluss: Alexander Zverev (GER) – Kei Nishikori (JAP) (Pietrangeli)

Im Anschluss: Roberto Bautista Agut (ESP) – Andrey Rublev (RUS) (Pietrangeli)

Nicht vor 19:00 Uhr: Dominic Thiem (AUT) – Lorenzo Sonego (ITA) (Grand Stand Arena)

Sky zeigt alle Spiele der Topstars und von Österreichs Nummer 1 Dominic Thiem in Rom live – mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Turnier bereits ab 12 Euro pro Monat live streamen!

Beitragsbild: GEPA