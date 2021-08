Djokovic sagt für ATP-Turnier in Cincinnati ab

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat seine Teilnahme am Tennisturnier in Cincinnati in Ohio abgesagt. Das ATP-Masters-1000-Turnier, dass der Serbe zweimal gewinnen konnte, beginnt am kommenden Wochenende. Djokovic erklärte, er brauche mehr Zeit, um sich besser erholen zu können. Der 34-Jährige hatte zuletzt an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen und nach enttäuschendem Verlauf eine Medaille verpasst.

“Wir werden dich hier vermissen, Champ”, schrieben die Veranstalter von Cincinnati bei Twitter. Djokovic erklärte, er richte nun seinen Fokus auf die US Open und wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

(APA/dpa)

Artikelbild: Imago