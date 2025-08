Djokovic sagt für Masters in Cincinnati ab

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP-Masters in Cincinnati abgesagt. Das bestätigten die Veranstalter am Montag gegenüber dem Portal The Athletic. Der Serbe fehlt damit auch beim zweiten Vorbereitungsturnier auf die US Open. In Cincinnati hat Djokovic dreimal triumphiert – zuletzt 2023.

Der 38-Jährige hatte bereits auf das laufende Masters in Toronto verzichtet. Seit seiner Halbfinalniederlage in Wimbledon gegen Jannik Sinner hat der Olympiasieger kein Match mehr bestritten. Er wird somit ohne Spielpraxis in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York starten, das am 24. August beginnt.

Djokovic fehlt – Sinner und Alcaraz werden erwartet

Während Djokovic auf den Start in Ohio verzichtet, werden die beiden topgesetzten Spieler Jannik Sinner und Carlos Alcaraz dort erwartet. Die italienische Nummer eins der Welt und der spanische French-Open-Sieger hatten das Turnier in Toronto ebenfalls ausgelassen.

(SID) / Bild: Imago