Djokovic sagt Teilnahme in Doha ab

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Doha abgesagt.

Wie die Veranstalter am Mittwoch auf Instagram bekannt gaben, wird der Weltranglistendritte wegen „erheblicher Erschöpfung“ nicht dabei sein.

Das Turnier in Katar (16. bis 21. Februar) wäre Djokovics erster Wettbewerb seit dem Finale bei den Australian Open gewesen. Dort war er Anfang Februar der Nummer eins der Welt Carlos Alcaraz in vier Sätzen unterlegen. Der Spanier, der sich mit dem Triumph zum jüngsten Karriere-Grand-Slam-Gewinner kürte, wird in Doha ebenso wie sein Rivale Jannik Sinner an den Start gehen.

Djokovic könnte stattdessen sein Comeback beim Masters in Indian Wells (4. bis 15. März) geben. Der 38-jährige Serbe ist inzwischen dafür bekannt, sich zunehmend auf die Masters-Turniere und Grand Slams zu konzentrieren.

(SID) / Artikelbild: Imago