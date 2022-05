Djokovic startet bei French Open mit überzeugendem Sieg über Nishioka

Titelverteidiger Novak Djokovic ist erfolgreich in die diesjährige French Open gestartet. Der Weltranglisten-Erste fertigte den Japaner Yoshihito Nishioka 6:3,6:1,6:0 ab.

Der Serbe zählt in diesem Jahr wieder zum Favoritenkreis, ebenso wie Rafael Nadal und der Shootingstar Carlos Alcaraz, die auch beide mit überzeugenden Siegen in das Grand-Slam-Turnier starteten. Im vergangenen Jahr scheiterte Nadal im Halbfinale an Djokovic, der nach seiner Spielpause im Frühjahr wild entschlossen nach dem Titel greifen will.

(APA/SID) / Bild: Imago