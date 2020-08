Djokovic trifft im New-York-Viertelfinale auf Struff

Jan-Lennard Struff ist zum ersten Mal ins Viertelfinale eines ATP-Masters eingezogen und trifft nun auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Struff bezwang beim Western and Southern Open in New York den favorisierten Belgier David Goffin nach 2:10 Stunden mit 6:4, 3:6, 6:4. “Ich bin sehr glücklich, mit Goffin einen Top-Ten-Spieler geschlagen zu haben”, sagte der 30-Jährige nach dem Match.

Der Serbe Djokovic schlug Tennys Sandgren aus den USA ohne große Mühe mit 6:2, 6:4. Djokovic sei “einer der Besten, er spielt sehr gut. Aber je öfter er gewinnt, desto höher ist die Chance, dass er auch mal verliert”, sagte Struff. Die bisherigen drei Duelle verlor der Deutsche klar, bei den Australian Open im Januar nahm er dem Serben zumindest einen Satz ab.

Struff zum ersten Mal im Viertelfinale eines ATP-Masters

Melzer im Doppel out

Beim Doppel-Turnier zogen Kevin Krawietz/Andreas Mies ebenfalls ins Viertelfinale ein. Die French-Open-Gewinner von 2019 setzten sich gegen Jürgen Melzer und Edouard Roger-Vasselin mit 3:6, 6:4, 10:4 durch.

Die Western and Southern Open finden üblicherweise in Cincinnati statt, aufgrund der Pandemie werden sie in diesem Jahr noch bis Ende der Woche in New York ausgespielt. In der kommenden Woche starten dort dann die US Open als erster Grand Slam nach der Corona-Zwangspause.

