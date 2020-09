Djokovic trifft in Rom-Finale auf Schwartzman

Der Serbe Novak Djokovic hat am Sonntag in Rom sein 52. Finale bei einem Masters-1000-Tennisturnier erreicht.

Der 33-Jährige gewann sein Halbfinale gegen den 21-jährigen Norweger Casper Ruud 7:5,6:3. Finalgegner ist der Argentinier Diego Schwartzman (8), gegen den Kanadier Denis Shapovalov (12) 6:4,5:7,7:65(4)-Sieger. Das Damen-Finale lautet Simona Halep (ROU-1) gegen Karolina Pliskova (CZE-2).

Nachdem Djokovic im Viertelfinale gegen den deutschen Qualifikanten Dominik Köpfer über drei Sätze hatte gehen müssen, bekundete er auch gegen Ruud einige Mühe. Der Weltranglistenerste musste zwei Satzbälle abwehren, bevor er sich nach 71 Minuten den ersten Satz sicherte. Ruud hat es als erster Norweger in ein Masters-1000-Halbfinale geschafft, als erster Spieler seines Landes wird er in der Weltrangliste in die Top 30 vorstoßen. Sein Vater Christian war 1997 in Monte Carlo bis ins Viertelfinale gekommen.

Halep, wie der seinen 36. Masters-1000-Titel anstrebende Djokovic topgesetzt, gewann gegen die Spanierin Garbine Muguruza 6:3,4:6,6:4, Titelverteidigerin Pliskova in einem tschechischen Duell mit Marketa Vondrousova 6:2,6:3.

French Open: Fünf Qualifikanten nach positiven Tests ausgeschlossen

Fünf Spieler sind beim Tennis-French-Open von der am Montag beginnenden Qualifikation ausgeschlossen worden. Zwei wurden positiv auf das Coronavirus getestet, drei weitere hatten engen Kontakt mit einem positiv getesteten Coach, gaben die Turnier-Organisatoren am Sonntag bekannt. Seit Donnerstag wurden 900 Tests durchgeführt.

Die Namen der ausgeschlossenen Spieler wurden nicht vermeldet. Laut Medienberichten soll es sich um Damir Dzumhur (BOS), Bernabe Zapata Miralles (ESP), Pedja Krstin (SRB), Denis Istomin (UZB) und Ernesto Escobedo (USA) handeln.

Mit Sebastian Ofner und Jurij Rodionov sind zwei österreichische Spieler für die Qualifikation genannt. Der Steirer Ofner beginnt am frühen Montagnachmittag gegen den Russen Alexej Watutin, der Niederösterreicher Rodionov wurde gegen den Italiener Matteo Viola gelost. In Runde drei könnte es zu einem Österreicher-Duell kommen.

Das French Open in Paris musste wegen der Corona-Pandemie von Mai auf September verschoben werden. Das Hauptturnier beginnt am kommenden Sonntag, pro Tag sind 5.000 Zuschauer auf der Anlage von Roland Garros zugelassen.

