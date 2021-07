Djokovic und Federer bei Olympia-Turnier in Tokio die Gejagten

Novak Djokovic und Roger Federer sind die zwei Aushängeschilder im Olympischen-Tennis-Turnier in Tokio. Der serbische Weltranglistenerste und der 20-fache Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz befinden sich auf der Liste der Teilnehmer, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Olympia-Einzel-Gold fehlt beiden Superstars noch in der eigenen Vita. Djokovic gewann 2008 in Peking immerhin Bronze, Federer war in diesem Jahr im Doppel Olympiasieger.

Zu den großen Abwesenden gehören Spaniens Rafael Nadal und der verletzte ÖTV-Star Dominic Thiem sowie bei den Frauen die US-Amerikanerin Serena Williams sowie die Rumänin Simona Halep. Bei den Frauen wird das Feld von der australischen Ranglistenführenden Ashleigh Barty sowie der Japanerin Naomi Osaka angeführt. Da die Titelverteidigerin Monica Puig verletzungsbedingt fehlt, wird es eine Premieren-Goldmedaillen-Gewinnerin geben. Das muss bei den Männern nicht sein, mit dem Schotten Andy Murray ist der Gewinner der jüngsten beiden Olympia-Auflagen wieder am Start.

46 Nationen haben Teilnehmer genannt, gespielt wird zwischen 24. Juli und 1. August im Ariake Tennis Park.

(APA)

Bild: Imago