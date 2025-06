Djokovic: Wimbledon die „beste Chance“ auf 25. Major-Titel

Novak Djokovic war zu Scherzen aufgelegt. Frech platzte der Grand-Slam-Rekordchampion am Samstag in Wimbledon in die Pressekonferenz der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka und bat sie darum, bitte endlich fertig zu werden.

Dann attestierte er der heißblütigen Belarussin in Bezug auf eine gemeinsame Trainingseinheit auch noch „zu wenig Intensität“ auf dem Platz. „Jetzt ist er nicht mehr mein Lieblingsspieler“, sagte Sabalenka launig – und überließ dem Serben dann die Bühne im Media Theatre des All England Clubs.

Und Djokovic kehrte schnell zur Ernsthaftigkeit zurück. „Ich würde zustimmen, dass Wimbledon meine beste Chance ist“, sagte der 38-Jährige mit Blick auf den von ihm sehnsüchtig gejagten 25. Major-Titel. Es ist sein letzter sportlicher Traum. Bisher teilt sich Djokovic den Rekord mit der Australierin Margaret Court.

„Mein Wunsch ist es, noch einige Jahre zu spielen“

„Wenn ich hierher komme, fühle ich mich besonders inspiriert, das beste Tennis zu spielen“, sagte Djokovic, der das älteste Tennisturnier der Welt schon siebenmal gewonnen hat und sich auf den perfekten Rasenplätzen im Südwesten Londons pudelwohl fühlt. Ob es seine letzte Teilnahme im All England Club ist, wisse er aber noch nicht.

„Mein Wunsch ist es, noch einige Jahre zu spielen. Ich möchte körperlich gesund und mental motiviert sein, um weiterhin auf höchstem Niveau antreten zu können. Das ist mein Ziel“, sagte Djokovic: „Aber man weiß ja nie.“

(SID) Foto: Imago