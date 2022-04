Djuricin kritisiert Rasenqualität in der Generali Arena: „Eine Frechheit“

via

Auch das dritte Saisonduell zwischen den beiden Austrias aus Wien und Klagenfurt hat am Sonntag ein Remis gebracht. In der dritten Runde der Meistergruppe konnten die Veilchen vor Heimpublikum zwar einen 0:1-Pausenrückstand wettmachen, mussten sich schließlich aber mit einem 1:1 zufriedengeben.

Für den Ausgleich sorgte Marco Djuricin (67.), der nach dem Spiel im Sky-Interview die Rasenqualität in der Generali Arena kritisiert: „Gemeinheit der Platz. Ich hoffe, dass können wir regeln in dieser Woche. Das ist eine Frechheit. Wir wollen Fußball spielen und dann hast du solche Löcher drin. Der Trainer sagt es eh immer. Jetzt muss auch ich als Spieler mal etwas sagen. Das geht so nicht. Wir wollen Fußball spielen, aber ‚da kannst ned kicken‘. Die haben sich nur hinten reingestellt.