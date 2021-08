Djuricin über bevorstehendes Wiener Derby: “Hoffe, wir explodieren”

Marco Djuricin war in der 120. Folge von DAB | Der Audiobeweis zu Gast. Der Angreifer sprach u.a. über das bevorstehende Wiener Derby (Sonntag ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – Streame die Partie mit dem SkyX-Traumpass):

…zur Tabellensituation und zur derzeitigen Stimmung bei der Wiener Austria: „Die Saison ist noch früh, aber natürlich ist es nicht wünschenswert, dass man am letzten Platz ist. Das ist nicht in Ordnung. Aber wir sind auch selber schuld. Gegen Tirol und Klagenfurt hätten wir gewinnen sollen. Das haben wir nicht geschafft. Jetzt haben wir gegen eine gute Sturm-Mannschaft einen Punkt geholt, was natürlich positiv stimmt. Die Stimmung ist trotzdem gut, weil sich jeder aufs Derby freut.”

…zum Saisonstart und zur Entwicklung der Mannschaft: „Die letzten Wochen haben wir uns jede Woche gesteigert. Ich hoffe, es bleibt auch so.“

…über das anstehende Wiener Derby: „Ich sage es einmal glimpflich: Am sechsten Spieltag wollen wir nicht mehr Letzter sein. Bei einem Derby kannst du nicht sagen, ob es einen Favoriten gibt. Wir haben trotzdem Respekt. Rapid hat eine gute Mannschaft. Wir sind demütig, aber wollen trotzdem gewinnen. Jetzt haben wir wieder eine Leistungssteigerung gehabt und ich hoffe, wir explodieren am Sonntag und dann bin ich sehr positiv gestimmt. Ich sage, wir gewinnen 2:1.“

…über einen möglichen Nachteil von Rapid für Sonntag, wegen des Spiels gegen Luhansk: „Als Österreicher wünscht man sich, dass man so viele Mannschaften wie möglich im Europacup hat. Ich will nicht sagen, dass man da Rapid die Daumen drückt, aber es ist schon gut für den österreichischen Fußball, wenn es so ist. Aber es wird trotzdem anstrengend, die Reise ist nicht easy. Sie kommen am Freitag müde zurück, aber sie werden hochmotiviert sein, weil Derby ist Derby.“

Bild: GEPA