Djuricin verlängert Vertrag bei Austria Wien

Marco Djuricin bleibt auch über die Saison hinaus beim FK Austria Wien. Der Angreifer hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Veilchen um drei Jahre bis 2024 verlängert.

Austria Wien verkündete die Vertragsverlängerung mit Djuricin via Video auf Youtube.

Djuricin war Anfang Februar vom Karlsruher SC zur Austria gewechselt und erzielte seitdem in 16 Pflichtspielen sechs Treffer für die Violetten. Zuletzt hatte Djuricin mit zwei Treffern im Europacup-Playoff-Finale gegen den WAC maßgeblichen Anteil am klaren 3:0-Hinspielsieg der Austria.

“Ich freue mich, weiterhin in meiner Heimatstadt, bei meinem Verein und vor unseren Fans Fußball spielen zu können”, wurde der Wiener in einer Austria-Aussendung zitiert. Der zweimalige ÖFB-Nationalspieler war in der heimischen Bundesliga auch bereits für Sturm Graz und Red Bull Salzburg tätig. Dazu kommen Auslandsstationen in Deutschland, England, Ungarn und der Schweiz.

