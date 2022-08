Dobras über Conference-League-Einzug mit Vaduz: „Hatte ein Dauergrinsen“

In der 129. Folge von “Ruf Mich An” war der ehemalige SK Rapid Wien-Spieler Kristijan Dobras bei „Die ABSTAUBER“ via Videoschalte zu Gast. Dobras sprach u.a. über den Einzug in die Europa Conference League mit dem FC Vaduz:

…zum Einzug in die Europa Conference League: „Direkt nach dem Spiel war keinem so richtig bewusst, was da passiert ist. In der Kabine waren drei, vier Spieler am Weinen, andere waren am Telefonieren und wieder andere haben schon ein Bier getrunken. Bei mir war es eigentlich ein Dauergrinsen.“

…weiter zum Aufstieg: „Am nächsten Tag, nachdem man als Österreicher die ganzen Medien mitbekommen hat, hat man erst gemerkt, was man eigentlich angerichtet hat.“

…über das Rapid-Spiel in Wien: „Sicher habe ich mich extrem gefreut, aber es war nicht schön anzuschauen, was nach dem Spiel, direkt am Platz abgegangen ist.“

Bild: Imago