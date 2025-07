Doch nicht Ajax? Bundesliga-Klub will Gloukh

Salzburg verhandelt weiterhin mit Ajax

Derweil verhandeln die „Bullen“ weiterhin mit Ajax, die derzeit Favorit auf eine Verpflichtung sind. Fix ist der Transfer aber noch nicht, ein Hijack-Versuch ist weiterhin möglich.

In der vergangenen Saison kam Gloukh in 43 Spielen für Salzburg zum Einsatz und erzielte dabei zwölf Tore. Der Israeli ist für den Vizemeister in diesem Sommer wohl nicht zu halten. Die Vereinsführung rechnet intern mit dem Abgang des 21-Jährigen.

(Dennis Bayer, Ben Heckner und Philipp Hinze – skysport.de)

Bild: Imago