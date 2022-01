via

via Sky Sport Austria

Der deutsche Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann ab sofort auf die Dienste des iranischen Nationalstürmers Sardar Azmoun vertrauen.

Der 27-Jährige, der eigentlich erst im Sommer ablösefrei von Zenit St. Petersburg nach Leverkusen hätte wechseln sollen, stößt noch in dieser, bis Montag laufenden Transferperiode zum Club von ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger. Sardar hat in 60 Länderspielen bisher 39 Tore erzielt, mit Zenit wurde er zuletzt dreimal in Folge Meister.

(APA) / Bild: Imago