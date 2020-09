Doch nicht Juve? Suarez wohl vor Wechsel zu Liga-Konkurrent

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo ist sich Luis Suarez mit Atletico Madrid einig. Demnach hat sich der Stürmer des FC Barcelona vom eigentlichen Wunschziel Juventus Turin distanziert. Die Italiener feilen derzeit an einem Wechsel von Romas Edin Dzeko, Suarez ist lediglich der Alternativplan.

Vor einem Wechsel zum Liga-Konkurrenten Atletico müssen allerdings noch einige Hürden genommen werden. Der Uruguayer soll sein Restgehalt für die Saison 2020/21 als Abfindung fordern, zudem wollen die Madrilenen einen ablösefreien Wechsel verhandeln. Dazu sei das finanziell angeschlagene Barcelona jedoch nicht bereit. Ein Transfer zu Juve scheint damit allerdings jetzt schon in weite Ferne gerückt.

Luis Suarez to Atlético Madrid, here we go! Last details to be completed on next few hours – deal done. He has agreed personal terms and also spoke directly with Simeone. As reported on Friday, Atléti were waiting to sell players [Morata > Juventus so close…] to sign Luis. ⚪️🔴 https://t.co/9iSMVSXIuG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2020