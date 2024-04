Doch nicht Ritscher: LASK meldet offiziell anderen Trainer

Der LASK hat am Mittwoch Maximilian Ritscher als Interims-Cheftrainer präsentiert. Nun stellen die Linzer in einer kurzen Pressemitteilung jedoch klar: Thomas Darazs ist offiziell als neuer Cheftrainer gemeldet.

„Klarstellend aus lizenzrechtlichen Gründen teilt der LASK mit, dass, seit 10.4.2024 und bis auf Weiteres, so wie im System von Beginn an ordnungsgemäß an die Bundesliga gemeldet, Thomas Darazs die Funktion des Cheftrainers beim LASK bekleidet“, gibt der LASK am Donnerstag-Abend kurz vor Mitternacht bekannt.

Hintergrund: Während Darazs Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz ist, verfügt Ritscher aktuell nur über die UEFA A-Lizenz, die für die Bundesliga nicht ausreichend ist.

Das Duo Darazs/Ritscher wird den LASK in den letzten sieben Saisonspielen der Meistergruppe betreuen. Darazs wird dabei offiziell als Cheftrainer auftreten.

Am heutigen Freitag trifft der LASK zuhause auf Tabellenführer Salzburg. Das Spiel gibt es ab 19 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass kannst du die Partie live streamen.

Artikelbild: GEPA