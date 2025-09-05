Doch nicht WAC! Weissmann vor Bundesliga-Rückkehr

Der ehemalige WAC-Stürmer Shon Weissmann könnte am Deadline Day in die ADMIRAL Bundesliga zurückkehren.

Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ am Freitag berichten, arbeitet Blau-Weiß Linz an einer Verpflichtung des Israelis. Sky Sport Austria kann diese Informationen bestätigen.

Weissmann galt zuvor als Topkandidat bei seinem alten Arbeitgeber in Wolfsberg. WAC-Präsident Dietmar Riegler hatte Mitte August im Sky-Interview erklärt, dass man bei den Verhandlungen um eine Weissmann-Rückkehr ins Lavanttal „schon sehr weit sei“.

Weissmann erlebte beim WAC die bislang erfolgreichste Zeit in seiner Karriere, als er in 40 Spielen 37 Treffer erzielte und anschließend für vier Millionen Euro zu Real Valladolid wechselte. Zuletzt spielte Weissman in Spanien bei Granada, wo sein Vertrag vor Kurzem aufgelöst wurde.

Ein weiterer Kandidat für den Angriff bei Blau-Weiß Linz ist der frühere Klagenfurt-Angreifer David Toshevski.

