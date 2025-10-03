Doch nicht zu Real: Verlängert Abwehr-Star bei Liverpool?

Seit Monaten wird darüber spekuliert, dass der ablösefreie Wechsel von Ibrahima Konate im kommenden Sommer vom FC Liverpool zu Real Madrid bereits beschlossene Sache ist.

Doch die Reds kämpfen um den Ex-Leipziger und laut L’Equipe sieht es mittlerweile gar nicht schlecht aus, dass der Innenverteidiger doch langfristig an der Anfield Road bleibt. Laut des Berichts stehe man sogar kurz vor einer Einigung über einen neuen Vertrag. Demnach will Konate auch in Zukunft unter Trainer Arne Slot spielen.

(skysport.de) Foto: Imago