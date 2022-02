Dokumentation „Katar 2022 – Das Turnier der Widersprüche“ auf Sky

via

via Sky Sport Austria

Am 21. November beginnt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. In einer Dokumentation befasst sich Sky mit den wichtigsten Themen rund um das umstrittene Turnier. Alle Infos zur Übertragung im TV gibt es hier.

Keine zehn Monate sind es mehr bis zur höchst umstrittenen und scharf kritisierten Fußball-WM in Katar. Die Sky Reporter Stephan Graf und Moritz Lang waren vor Ort und haben sich mit den wichtigsten Themen rund um das Großevent befasst.

Katar-Dokumentation auf Sky: Alle Infos zur Übertragung

Die Dokumentation „Katar 2022 – Das Turnier der Widersprüche“ ist am Donnerstag, den 03. Februar 2022, um 21:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen.

Am Freitag, den 04. Februar 2022, überträgt Sky Sport News die Doku um 18:00 Uhr. Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist als Bestandteil des Entertainment Pakets und somit für alle Kunden empfangbar.

„Katar 2022 – Das Turnier der Widersprüche“ im Stream

Neben der linearen TV-Ausstrahlung ist die Dokumentation auf Sky Q sowie in der Sky Sport App verfügbar. Einen kleinen Vorgeschmack gibt Euch folgender Trailer:

WM 2022 in Katar: Worum geht es in der Sky-Dokumentation?

Die 30-minütige Dokumentation legt einen besonderen Fokus auf die Entwicklung der Menschenrechtssituation – steht der Wüstenstaat schließlich u.a. wegen seiner Arbeitsbedingungen massiv in der Kritik. Haben sich diese tatsächlich enorm verbessert, wie es Katar selbst behauptet? Neben dieser Thematik wurden auch weitere, globale Themen – wie etwa Nachhaltigkeit – behandelt.

FIFA-WM: Sky-Reporter decken Widersprüche auf

Während ihrer Recherchen sind Moritz Lang und Stephan Graf vielen Widersprüchen begegnet. So hat sich nicht nur ihr Blick auf die FIFA und die WM, sondern insbesondere auch ihre Sichtweise auf Katar geändert.