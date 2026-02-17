Dolphins trennen sich von Superstar Tyreek Hill

Die Miami Dolphins treiben ihren personellen Umbruch weiter voran und haben den Vertrag mit Superstar Tyreek Hill aufgelöst. Die Franchise aus Florida machte die Trennung vom 31 Jahre alten Wide Receiver am Montag (Ortszeit) offiziell.

Hill bedankte sich in den sozialen Medien „für unvergessliche vier Jahre“, und fügte an: „Jedes Kapitel im Leben hat mir etwas beigebracht. Dieses hier hat mich Führung, Resilienz und vor allem Dankbarkeit gelehrt. Die Liebe, die ich für dieses Spiel empfinde, ist unbeschreiblich. Der Cheetah wird zurückkommen.“

Sportlich wie wirtschaftlich war die Entscheidung absehbar. Hill, dessen Comeback nach schwerer Knieverletzung weiter ungewiss ist, hätte den Salary Cap der Dolphins im kommenden Jahr mit rund 51 Millionen US-Dollar belastet. Die Vertragsauflösung kommt dem zweimaligen Super-Bowl-Gewinner dennoch teuer zu stehen: Auf 28,2 Millionen Dollar beziffert sich das sogenannte ead Cap.

Damit geht Hills Zeit bei den Dolphins nach insgesamt vier Spielzeiten zu Ende. Nach seinem Wechsel von den Kansas City Chiefs überzeugte er vor allem in den ersten beiden Spielzeiten, in denen er jeweils mehr als 1.700 Receiving Yards verbuchte. Zudem führte er 2023 die Liga mit Karrierehöchstwerten sowohl bei den Yards (1.799) als auch bei den Receiving Touchdowns (13) an.

Mit der Trennung treibt Miami den großen Umbruch nach einer enttäuschenden Saison mit lediglich sieben Siegen konsequent fort. Vor Hill hatten bereits Headcoach Mike McDaniel, Linebacker Bradley Chubb, Reveiver Nick Westbrook-Ikhine sowie Guard James Daniels die Franchise verlassen.

(SID) / Artikelbild: Imago