Dominic Thiem beim ATP 500 Turnier in Rio de Janeiro live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Wien, 17. Februar 2023 – Nach dem ersten gewonnenen Match im Jahr 2023 in Buenos Aires geht es für Dominic Thiem auf seiner Südamerika-Tour in Brasilien weiter. Beim ATP 500 Turnier in Rio de Janeiro will der Niederösterreicher an seiner Form arbeiten und weitere Erfolge feiern. In der übernächsten Woche schlägt Thiem zum Abschluss der Südamerika-Tour in Chile auf. Sky Sport Austria berichtet täglich von den ATP Turnieren und zeigt jedes Spiel des Lichtenwörthers live & exklusiv.





An die Rio Open hat Thiem gute Erinnerungen, konnte er doch das ATP 500 Sandplatz-Turnier im Jahr 2017 für sich entscheiden. Österreichs Tennis-Ass möchte in der Weltrangliste weiter nach oben klettern, allerdings sind auch andere Topspieler wie Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti oder Diego Schwartman am Start. Sky Sport Austria berichtet ab Montag, dem 20.2. täglich live & exklusiv aus Brasilien.



Das ATP 500 Turnier in Rio de Janeiro live & exklusiv bei Sky Sport Austria:



Montag, 20.2., ab 20:30 Uhr Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 21.2., ab 20:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Mittwoch, 22.2., ab 20:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Donnerstag, 23.2., ab 20:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Tennis

Freitag, 24.2., ab 20:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Samstag, 25.2., ab 21:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 26.2., das Finale ab 21:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

