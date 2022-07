Thiem vs. Bautista Agut heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Zweitrundenmatch von Dominic Thiem gegen den Spanier Roberto Bautista Agut heute im dritten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria berichtet täglich live & exklusiv vom ATP 250 Sandplatz-Turnier in Schweden

Dominic Thiem feierte in der ersten Runde der Nordea Open in Bastad seinen ersten Erfolg auf höchster Tourebene seit seinem Comeback. Gegen die finnische Nummer 43 der Welt Emil Ruusuvuori setzte sich der Lichtenwörther in einem spannenden Match mit 3:6 6:1 7:6 durch. In Runde zwei wartet nun der im Turnier an Nummer vier gesetzte Spanier Roberto Bautista Agut, der in Runde eins noch ein Freilos hatte. Ob sich Dominic Thiem mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen auch im Achtelfinale durchsetzen kann, ist heute im dritten Spiel nach 11:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.





Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Bild: Imago