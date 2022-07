Dominic Thiems Auftaktmatch in Gstaad gegen Hugo Gaston am Dienstag live & exklusiv

Das Erstrundenmatch von Dominic Thiem gegen den Franzosen Hugo Gaston morgen nicht vor 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

In der Schweiz sind neben dem Österreicher die Topspieler Casper Ruud, Matteo Berrettini und Roberto Bautista Agut am Start

Sky Sport Austria berichtet täglich live & exklusiv vom ATP 250 Sandplatz-Turnier

Wien, 18. Juli 2022 – Nach den stark verbesserten Auftritten bei den Nordea Open im schwedischen Bastad tritt Dominic Thiem in dieser Woche beim ATP 250 Turnier in Gstaad an. In der ersten Runde trifft der Niederösterreicher auf die französische Nummer 59 der Welt Hugo Gaston. Thiem konnte sich beim Sandplatz-Turnier in der Schweiz vor sieben Jahren schon einmal in die Siegerliste eintragen. In Gstaad will der US-Open Champion von 2020 den nächsten Schritt machen und sich seiner Topform annähern. Kann Dominic Thiem in der ersten Runde überzeugen und gegen Gaston gewinnen? Die Antwort gibt es am morgigen Dienstag nicht vor 15:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.



Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Artikelbild: Imago