Dominic Thiems Comeback beim ATP Masters in Madrid ab Sonntag live & exklusiv bei Sky

Neben Dominic Thiem & Lokalmatador Rafael Nadal schlagen die Top-Spieler Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Andrey Rublev in der spanischen Hauptstadt auf

Sky berichtet ab Sonntag täglich live und exklusiv aus Madrid

Marcel Meinert, Stefan Hempel, Paul Häuser und Markus Götz kommentieren

Sky überträgt in Folge auch das ATP 1000er Sandplatz-Turnier in Rom exklusiv und begleitet Dominic Thiem auf dem Weg nach Roland Garros

Wien, 30. April 2021 – Das dritte ATP-Masters-1000-Turnier in diesem Jahr in Madrid wartet ab Sonntag auf die Tennis-Fans. Es kommt zugleich zum heiß ersehnten Comeback von Dominic Thiem. Nach dem frühen Ausscheiden in Dubai legte der Lichtenwörther eine Pause ein, um für die kommenden Aufgaben Kräfte zu sammeln. In Madrid will das österreichische Tennis-Ass wieder durchstarten. Als Favoriten gehen Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas an den Start. Sky überträgt ab Sonntag täglich live und exklusiv aus Madrid.

Kurzfristig musste der Titelverteidiger in Madrid, Novak Djokovic, seine Teilnahme absagen. Im letztmaligen Finale 2019 konnte sich der Serbe in zwei Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas durchsetzen. In diesem Jahr sind die Top-Gesetzten Rafael Nadal, Daniil Medvedev und Dominic Thiem dabei. Als Außenseiter-Tipp geht der Russe Andrey Rublev an den Start.

Die Matches beim ATP Masters kommentieren Marcel Meinert, Stefan Hempel, Paul Häuser und Markus Götz. Beim Finale am Sonntag ist Marcel Meinert im Einsatz.

Dominic Thiems Weg nach Roland Garros live & exklusiv bei Sky

Tennis-Fans auf Sky sind live dabei, wenn Dominic Thiem bei der ATP-Tour 2021 die Tennis-Legenden herausfordert. Sky wird nach Madrid auch das anschließende ATP-1000er Sandplatz-Turnier in Rom exklusiv ausstrahlen und begleitet Dominic Thiem auf dem Weg nach Roland Garros.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Das ATP Masters 1000 in Madrid live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 2.5., ab 12:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3

Montag, 3.5., ab 11:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

Dienstag, 4.5., ab 11:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 5.5., ab 11:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Donnerstag, 6.5., ab 11:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Freitag, 7.5., ab 13:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Samstag, 8.5., die Halbfinals ab 16.00 – 18.00 Uhr auf Sky Sport 2 und 21:00 – 23:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Sonntag, 9.5., das Doppelfinale ab 15:30 – 17:30 Uhr auf Sky Sport 8 und das Finale ab 18:30 – 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

