Dominic Thiems Erstrundenspiel beim ATP 250 Turnier in Santiago de Chile heute Nacht live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Auftaktspiel von Dominic Thiem gegen Christian Garin in der Nacht auf Mittwoch nicht vor 00:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Alle Auftritte des österreichischen Tennis-Stars bei den Chile Open live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das erste Masters des Jahres in Indian Wells mit Dominic Thiem ab 8.3. live & exklusiv bei Sky

Streame den Sport von Sky mit dem Sky X Traumpass

In der Heimat seines Coaches Nicolas Massu soll für Dominic Thiem der zweite Sieg des Jahres gelingen. In seinem Auftaktspiel bei den Chile Open in Santiago trifft der Österreicher auf Lokalmatador Christian Garin. Das bisher einzige Duell mit dem Chilenen konnte Thiem in Wien 2020 mit 6:3 6:2 gewinnen. Kann der Lichtenwörther beim ATP 250 Turnier in Chile in die zweite Runde einziehen? Die Antwort gibt es in der Nacht auf Mittwoch nicht vor 00:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.