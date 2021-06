Dominic Thiems Generalprobe für Wimbledon: Das ATP-Turnier auf Mallorca ab Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

via

In dem hochkarätig besetzten Turnier schlagen neben Dominic Thiem auch die Topspieler Daniil Medvedev, Pablo Carreno Busta, Casper Ruud, Karen Chatschanow & Nick Kyrgios auf

Sky berichtet ab Sonntag täglich live & exklusiv von Mallorca

Ab dem 28. Juni zeigt Sky das Tennis-Highlight des Jahres in Wimbledon live & exklusiv

Sky Abonnenten dürfen sich auf die nächsten beiden Rasen-Turniere mit Dominic Thiem freuen. Im Vorfeld des Grand Slam Turniers in Wimbledon, das Sky auch heuer wieder live und exklusiv zeigen wird, reist Dominic Thiem nach Mallorca, um sich beim ATP-250 Turnier auf den Rasen-Klassiker vorzubereiten. In der letzten Woche vor dem Turnier auf dem “heiligen Rasen” Wimbledons will der Niederösterreicher um seinen zweiten Rasen-Titel nach 2016 kämpfen. Sky überträgt ab Sonntag täglich live und exklusiv.

In dem hochkarätig besetzten Turnier dürfen sich Tennis-Fans zudem auf die Topspieler Daniil Medvedev, Pablo Carreno Busta, Casper Ruud, Karen Chatschanow & Nick Kyrgios freuen.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Das ATP-250-Turnier auf Mallorca live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 20.6., ab 15:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Montag, 21.6., ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Dienstag, 22.6., ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 23.6., ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Donnerstag, 24.6., ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Freitag, 25.6., die Halbfinal-Spiele ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 26.6., das Finale ab 16:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Bild: GEPA