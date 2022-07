Dominic Thiems Viertelfinale gegen Juan Pablo Varillas beim ATP 250 Turnier in Gstaad morgen live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Das Viertelfinal-Match von Dominic Thiem gegen den Peruaner Juan Pablo Varillas morgen ab 10:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Sky Sport Austria berichtet täglich live & exklusiv vom ATP 250 Sandplatz-Turnier in der Schweiz

Zweites Viertelfinale in Folge für Dominic Thiem! Der Niederösterreicher setzte sich heute beim ATP 250 Sandplatz-Turnier in Gstaad nach umkämpftem ersten Satz schlussendlich souverän mit 7:6 6:3 gegen Federico Delbonis durch. Im Duell um das Halbfinale wartet nun die Nummer 115 der Welt Juan Pablo Varillas, der sich gegen den Spanier Roberto Bautista Agut in zwei Sätzen durchsetzte. Gelingt dem Peruaner der überraschende Einzug unter die letzten Vier oder feiert Dominic Thiem mit einem erneuten Sieg den Halbfinal-Einzug? Die Antwort gibt es am morgigen Freitag morgen ab 10:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.



Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Bis 2023 berichtet Sky live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt wie gewohnt im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv das Grand Slam Turnier in Wimbledon.

Bild: GEPA