Dominik Fitz: Der Schlüsselfaktor für Austrias Titelchancen?

Die Wiener Austria startet am heutigen Sonntag (ab 14:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streamt mit dem Sky X-Traumpass) in die Meistergruppe und die Vorzeichen sind vielversprechend. Punktgleich mit Tabellenführer SK Sturm Graz gehen die Violetten in die heiße Phase der Saison. Zum Auftakt geht es auswärts gegen Blau-Weiß Linz. Ein Schlüssel zum Erfolg? Spielmacher Dominik Fitz, der mit beeindruckenden Statistiken die Offensive der Austria lenkt und prägt.

Der 25-jährige Offensivspieler zählt zu den absoluten Leistungsträgern im Team von Trainer Stephan Helm. Mit neun Toren und zehn Assists führt er gleich in mehreren Kategorien die Bestenliste der Liga an. Kein anderer Spieler bereitete mehr Tore vor als Fitz und auch seine Teamkollegen zeigen sich von seinen Leistungen begeistert.

Malone über Fitz: „Er ist ein Zauberer“

Besonders beeindruckend ist seine Konstanz: In 14 Spielen war Fitz direkt an einem Tor beteiligt – auch das ist Ligabestwert. Mit insgesamt 19 Torbeteiligungen hat er seinen persönlichen Rekord aus der Saison 2022/23 bereits eingestellt. Fitz glänzt aber nicht nur mit direkten Scorerpunkten, sondern auch mit seinem Beitrag zur gesamten Offensive der Austria.

Fitz als Dreh- und Angelpunkt im Angriffsspiel

Ein Blick auf die detaillierten Statistiken zeigt die immense Bedeutung von Fitz für das Spiel der „Veilchen“:

79 Schussvorlagen – Höchstwert in der Liga

– Höchstwert in der Liga 97 Flanken aus dem Spiel – Höchstwert in der Liga

– Höchstwert in der Liga 117 Beteiligungen an Spielzügen, die mit einem Schuss endeten – nur Oscar Gloukh (136) hat mehr

– nur Oscar Gloukh (136) hat mehr 336 Pässe in den Strafraum – mit deutlichem Abstand Höchstwert (Zukić als Zweiter liegt bei 185)

Diese Zahlen belegen nicht nur Fitz’ Offensivqualitäten, sondern auch seine Rolle als zentrale Figur im Spielaufbau. Er verbindet das Mittelfeld mit dem Angriff, setzt seine Mitspieler gekonnt in Szene und sorgt mit seinen präzisen Pässen und Flanken für ständige Gefahr im gegnerischen Strafraum.

Seine starken Leistungen spiegeln sich auch im Sky Sport Austria Fußball Manager „Ankick“ wider, wo der violette Offensivspieler derzeit mit 7303 Punkten nur hinter Salzburgs Schlüsselspieler Oscar Glough (8199) liegt.

Schlüsselspieler für die Austria im Titelkampf?

Fitz ist mit seinen starken Leistungen ein wichtiger Faktor für die Ambitionen der Wiener Austria im Meister-Playoff. Hält er seine Form, könnte er wesentlich dazu beitragen, dass die Violetten im Titelrennen ein gewichtiges Wort mitreden.

Eines ist sicher: Dominik Fitz hat sich als einer der herausragenden Spieler der Bundesliga etabliert – und könnte in den kommenden Wochen zum entscheidenden X-Faktor für die Wiener Austria werden.

Beitragsbild: GEPA