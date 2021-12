Dominik Frieser: „Mein Ziel ist, dass ich im Ausland bleibe“

Dominik Frieser sucht nach seiner Vertragsauflösung beim FC Barnsley nach einer neuen Herausforderung. „Mein Ziel ist ganz klar, dass ich im Ausland bleibe“, sagt der 28-Jährige gegenüber Sky Sport Austria.

Eine Rückkehr nach Österreich will der ehemalige LASK-Profi zwar „nicht komplett ausschließen“, eine weitere Station im Ausland würde der Steirer aber bevorzugen. Gespräche habe es bereits mit einem Verein aus Deutschland und einem Club aus den Niederlanden gegeben.

Auch der SK Rapid Wien hatte sich bei Frieser gemeldet. „Es hat Kontakt gegeben vor drei Wochen. Seit dem habe ich nichts mehr gehört“, sagt der Flügelspieler.

Barnsley wollte Frieser verkaufen

Frieser wechselte im Sommer 2020 vom LASK zum FC Barnsley. In der ersten Saison unter Valerien Ismael wurde er sofort Stammspieler, auch unter Markus Schopp kam er regelmäßig zum Einsatz. Nach dem Aus des ehemaligen Hartberg-Trainers kam Frieser nur noch zwei Mal zum Einsatz.

„Sie haben mir nahegelegt, dass sie mich im Jänner verkaufen wollen, weil ich mit 28 Jahren zu alt bin“, sagt Frieser und ergänzt: „Ich habe mich dann mit dem CEO [Anm.: Khaled El-Ahmad] zusammengesetzt und gesagt, dass ich das nicht fair finde, weil ich alles für den Verein gegeben habe.“ Daraufhin konnte man sich auf eine Vertragsauflösung des bis Sommer 2022 gültigen Kontrakts einigen.

In 63 Pflichtspielen für Barnsely steuerte Frieser fünf Tore und zwei Assists bei. „Ich kann sehr viel mitnehmen. Es war eine sehr erfolgreiche Zeit, vor allem im ersten Jahr. Es hätte sich keiner gedacht, dass wir in die Play-offs kommen und fast in die Premier League aufsteigen“, kommentiert Frieser seine Zeit in der Championship.

von Christoph Eliasch

Artikelbild: Imago