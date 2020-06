Dominik Hofbauer nach Ausschluss: „Ich übernehme die Verantwortung für die Niederlage“

Robert Ibertsberger zu Gelb-Rot: „Absolut nicht zu geben“

Daniel Nussbaumer: „Das Spiel wurde in der ersten Halbzeit mit der roten Karte entschieden“

Alexander Pastoor: „Wir haben nichts zugelassen und uns selbst gesteigert“

Walter Kogler über Altach: „Sie wirken sehr abgebrüht“

CASHPOINT SCR Altach gewinnt 2:0 gegen spusu SKN St. Pölten. Die wichtigsten Stimmen zur Partie bei Sky und Sky X.

CASHPOINT SCR Altach – spusu SKN St. Pölten 2:0 (1:0)

Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Alexander Pastoor (Trainer CASHPOINT SCR Altach):

…über das Spiel: „Wir waren gefühlsmäßig 90 Minuten am Ball und vor allem nach der roten Karte hat der SKN kaum noch den Ball gehabt. Sie haben viel in der Defensive gespielt und wir haben wie letztes Mal mit dem Ball das Spiel bis zum Ende gespielt. Wir haben nichts zugelassen und uns selbst gesteigert. Unser Spiel ist schon vier Spiele lang nicht hervorragend aber sehr stabil. Auf die Tabelle schauen nach vier Runden bringt uns nichts. Es geht Richtung Dienstagsspiel.“

Daniel Nussbaumer (CASHPOINT SCR Altach):

…über das Spiel und sein Tor: „Es war wieder ein sehr schnelles Tor, das freut mich natürlich umso mehr. Es war gut, gleich am Anfang so gut ins Spiel zu starten, das hat uns gutgetan. Die gelb-rote Karte hat uns sicher wieder wie letzte Woche in die Karten gespielt. Wir haben das sauber runtergespielt und konnten in der zweiten Halbzeit nachlegen. Das Spiel wurde aber in der ersten Halbzeit mit der roten Karte entschieden.“

Sidney Sam (CASHPOINT SCR Altach):

…über den Sieg und sein Tor: „Ich habe es einmal probiert und es ist umso schöner, dass er dann auch reingeht. Es ist noch lange nicht vorbei, wir haben noch genügend Spiele und müssen jedes Spiel Vollgas geben. Wir haben gegen die Austria von anfang an eine gute Einstellung gezeigt und das wollten wir heute bestätigen. Das haben wir auch teilweise gut gemacht und haben verdient gewonnen. Der Trainer ist nie zufrieden, das ist normal, wenn man ihn kennt. Es gibt immer eine Steigerung. Wir müssen das annehmen und uns weiterentwickeln. Jedes Spiel ist ein Endspiel.“

Robert Ibertsberger (Trainer spusu SKN St. Pölten):

…über das Spiel: „Wir sind sehr unglücklich in die Partie gestartet und die gelb-rote Karte – die für mich sehr fragwürdig war – hat dazu geführt, dass wir ohne Punkt nach Hause fahren müssen. Wir hatten das Spiel im Griff, aber der Knackpunkt war mit der gelb-roten Karte, die für mich absolut nicht zu geben ist. Es war ein ‚Allerweltsfoul’ und auf der anderen Seite sind ähnliche Dinge passiert und da wurde nie Gelb gezückt. Das sind die Unterschiede, die das Spiel ganz klar beeinflussen. Wir müssen konkreter werden und ruhig weiterabreiten. Wir wissen, dass wir Qualität haben.“

Dominik Hofbauer (spusu SKN St. Pölten):

…über seinen Ausschluss: „Das darf mir als routinierter Spieler nicht passieren. Die Niederlage nehme ich auf meine Kappe. Über das zweite Foul müssen wir uns nicht unterhalten. Ich übernehme die Verantwortung für die Niederlage.“

Walter Kogler (Sky Experte):

…über die Qualität von CASHPOINT SCR Altach: „Sie wirken sehr abgebrüht. Man hat das Gefühl, jeder Spieler hat seine Rolle gefunden. Sie sind sehr routiniert im Auftreten. Sie sind so ziemlich die einzige Mannschaft (Anm. aus der Qualifikationsgruppe), die Spieltag für Spieltag das bringt, was man sich erwartet.“

…über die Leistung von spusu SKN St. Pölten: „So wie Altach heute gespielt hat, wäre es auch mit elf Mann sehr schwierig geworden.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über die Qualität von CASHPOINT SCR Altach und den Matchplan von Alexander Pastoor: „Sie sind für alle Gegner unangenehm zu spielen, weil sie eine Mannschaft sind, die sehr auf Ballbesitz bedacht ist. Sein Matchplan ist seit einiger Zeit aufgegangen.“

…über die Leistung von spusu SKN St. Pölten: „Sie haben es im ersten Spiel gegen WSG sehr gut gemacht, aber in den Spielen danach hat man den Anschein gehabt, dass man nicht mit derselben Intensität ans Werk geht.“